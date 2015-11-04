汽车产业：大众汽车称又有80万辆汽车排放数据存在“矛盾”，丑闻再生枝节

目前为止，VW否认美国国家环境保护局(EPA)对其较大型3.0升柴油引擎的相关指控，声称他们较大型的引擎“并未安装任何利用违规方式，改变排放特性的软件。”大众汽车周二并未立即回应提问，表示只会以书面方式回应。

丑闻危机已令大众汽车市值缩水多达三分之一、长期以来担任首席执行官之职的文德恩(Martin Winterkorn)也被迫辞职，并震撼汽车市场。大众汽车为德国重要的就业与出口收入来源。

德国总理梅克尔与欧盟执委会号召大众以明朗且透明的方式为丑闻善后。

两名熟知内情的消息人士对路透表示，大众汽车监事会周一将召开特别会议，讨论丑闻的财务影响。

该公司第三季拨备67亿欧元，做为因应丑闻的初步费用。部分分析师已表示，监管机关的罚款、诉讼与汽车修护费用最终可能高达350亿欧元。