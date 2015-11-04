汽车产业：大众汽车称又有80万辆汽车排放数据存在“矛盾”，丑闻再生枝节

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
目前为止，VW否认美国国家环境保护局(EPA)对其较大型3.0升柴油引擎的相关指控，声称他们较大型的引擎“并未安装任何利用违规方式，改变排放特性的软件。”大众汽车周二并未立即回应提问，表示只会以书面方式回应。
丑闻危机已令大众汽车市值缩水多达三分之一、长期以来担任首席执行官之职的文德恩(Martin Winterkorn)也被迫辞职，并震撼汽车市场。大众汽车为德国重要的就业与出口收入来源。
德国总理梅克尔与欧盟执委会号召大众以明朗且透明的方式为丑闻善后。
两名熟知内情的消息人士对路透表示，大众汽车监事会周一将召开特别会议，讨论丑闻的财务影响。
该公司第三季拨备67亿欧元，做为因应丑闻的初步费用。部分分析师已表示，监管机关的罚款、诉讼与汽车修护费用最终可能高达350亿欧元。
大众汽车股价下跌1.5%，收在111欧元。大众汽车关于另有80万辆汽车存在排放问题的消息，是在德国股市收盘后公布的。(完)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
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