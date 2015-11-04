汽车产业：美国2015年汽车销量有望创新高--通用汽车

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透底特律11月3日 - 通用汽车(General Motors) 周二称，美国今年汽车销量有望创纪录高位。通用汽车及其同业公布的10月销量均远超预期。
通用汽车称，美国截至2015年底的汽车销量有望改写1999年创下的纪录，当时销售了1,780万辆。
根据Autodata Corp，美国10月汽车销售经季节调整后的年率达1,824万辆，为2001年以来10月最高销量，当时911事件后，汽车厂商提供零息贷款优惠。
2009年当年则深受经济大衰退所累，美国汽车销量降至1,040万辆。
美国10月汽车销量较上年同期增加13.6%。分析师此前预期将会较上年同期增长8-12%。路透调查显示，受访的45位分析师预期，10月经季节调整后汽车销售年率料为1,770万辆。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张若琪)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
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