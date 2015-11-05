更正-汽车产业：美国2015年汽车销量有望创新高--通用汽车(11月3日)

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(更正：因英文原文有误，第二段应为...有望改写“2000年”年创下的纪录，非“1999年”；当时销售了“1,735万辆”，非“1,780万辆”，并增加数据来源为WardsAuto)
路透底特律11月3日 - 通用汽车(General Motors) 周二称，美国今年汽车销量有望创纪录高位。通用汽车及其同业公布的10月销量均远超预期。
通用汽车称，美国截至2015年底的汽车销量有望改写2000年创下的纪录，根据WardsAuto数据，当时销售了1,735万辆。
根据Autodata Corp，美国10月汽车销售经季节调整后的年率达1,824万辆，为2001年以来10月最高销量，当时911事件后，汽车厂商提供零息贷款优惠。
2009年当年则深受经济大衰退所累，美国汽车销量降至1,040万辆。
美国10月汽车销量较上年同期增加13.6%。分析师此前预期将会较上年同期增长8-12%。路透调查显示，受访的45位分析师预期，10月经季节调整后汽车销售年率料为1,770万辆。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张若琪)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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