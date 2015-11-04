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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 08:13 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月4日

路透香港11月4日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1
美元=7.7501港元 )
    
    美国股市周二收高，道琼工业指数 收高89.39点，或0.50%，报17,918.15点。受益于大型
科技与能源类股上涨推动，Nasdaq 100指数创下最高纪录收位。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       116.150    3.01      37354             9.002       2.53
 中国铝业                       7.930    0.13      20610             2.458       1.58
 中国移动                      60.560    0.08     228671            93.869       1.15
 中国人寿                      17.900    0.34     120984            27.745       0.34
 中石油                        79.330    1.34      34466             6.148       2.47
 中石化                        73.610    1.73      29699             5.705       1.69
 汇丰控股                      39.020   -0.05    1556358            60.482      -0.03
 中电信                        52.580   -0.06       8378             4.075       0.62
 中国联通                      12.300    0.08     135470             9.533       0.87
 兖州煤业                       4.760   -0.63      14890             3.689      -0.03
 华能国际                      43.380   -0.16      17671             8.405       1.26
 南方航空                      41.510    1.59      14524             6.434      -0.09
 东方航空                      30.790   -2.16       7910             4.773       0.26
 中芯国际                       4.670   -0.21       1500             0.724       0.54
 （完）
    

 (整理 梁慧仪)

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