《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月4日

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
路透香港11月4日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1 美元=7.7501港元 ) 美国股市周二收高，道琼工业指数 收高89.39点，或0.50%，报17,918.15点。受益于大型 科技与能源类股上涨推动，Nasdaq 100指数创下最高纪录收位。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 116.150 3.01 37354 9.002 2.53 中国铝业 7.930 0.13 20610 2.458 1.58 中国移动 60.560 0.08 228671 93.869 1.15 中国人寿 17.900 0.34 120984 27.745 0.34 中石油 79.330 1.34 34466 6.148 2.47 中石化 73.610 1.73 29699 5.705 1.69 汇丰控股 39.020 -0.05 1556358 60.482 -0.03 中电信 52.580 -0.06 8378 4.075 0.62 中国联通 12.300 0.08 135470 9.533 0.87 兖州煤业 4.760 -0.63 14890 3.689 -0.03 华能国际 43.380 -0.16 17671 8.405 1.26 南方航空 41.510 1.59 14524 6.434 -0.09 东方航空 30.790 -2.16 7910 4.773 0.26 中芯国际 4.670 -0.21 1500 0.724 0.54 （完） (整理 梁慧仪)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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