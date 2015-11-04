《全球主要国家债券发行预告》--11月4日-11月11日

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 11/5 法国 标售长期政府债券(OAT) 11/5 日本 标售10年期公债 11/5 日本 标售三个月期贴现国库券 11/6 日本 标售六个月期贴现国库券 11/9 1350 法国 标售国库券(BTF) 11/9 美国 发售三年期公债 11/10 美国 发售10年期公债 11/10 英国 标售2058到期的通膨保值公债 11/10 日本 标售10年期通膨保值债券 11/11 德国 30亿欧元 标售五年期联邦债券 11/11 意大 标售国库券 利 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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