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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 08:20 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月4日-11月11日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期   时间  国家   规模      发行细节
 11/5         法国             标售长期政府债券(OAT)
 11/5         日本             标售10年期公债
                               
 11/5         日本             标售三个月期贴现国库券
                               
 11/6         日本             标售六个月期贴现国库券
 11/9   1350  法国             标售国库券(BTF)
 11/9         美国             发售三年期公债
 11/10        美国             发售10年期公债
 11/10        英国             标售2058到期的通膨保值公债
 11/10        日本             标售10年期通膨保值债券
 11/11        德国   30亿欧元  标售五年期联邦债券
 11/11        意大             标售国库券
              利               
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 刘秀红；审校 王丽鑫)

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