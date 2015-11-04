中国个股：私募大佬徐翔被抓引连锁反应，宁波中百实际控制人失联

路透上海11月4日 - 中国知名私募基金经理--泽熙投资总经理徐翔被抓后，引起连锁反应。宁波中百 周三公告称，与公司董事长徐峻以及实际控制人徐柏良暂时无法取得联系；而 大恒科技 公告称，受徐翔事件影响，公司定向增发计划存在不确定性。

据新华上周日晚间报导，徐翔因涉嫌通过非法手段获取股市内幕信息等，已被依法采取刑事强制措施。

宁波中百称，公司已关注到有关徐翔被调查的报道，其中有部分报道内容涉及公 司，根据交易所要求，对相关情况作出说明。对于媒体报导中有关徐峻和徐柏良与徐翔的私人关系，目前这两人暂无法联系到，待公司后续取得联系后，及时确认并对外披露。

公司公告指出，目前公司日常经营管理工作，由公司董事、副总经理兼财务总监黄炎水主持。

据国内媒体报导，2014年中旬，徐翔资本运作平台泽添投资通过受让股权的方式取得了宁波中百的第一大股东之位。徐柏良持有泽添投资99%股权，剩余1%股权由郑素贞持有，徐柏良是徐翔的父亲，郑素贞为徐翔的母亲。徐峻的另一职务为泽熙投资总经理助理。

郑素贞担任第一大股东的大恒科技公告显示，郑素贞尚能联系到，其未直接参与公司的经营管理。徐翔在公司不担任任何职务，公司的日常生产经营未受其影响，此后其对公司的日常生产经营及公司的实际控制权也不会产生影响。

不过大恒科技指出，虽然公司的定向增发方案已获证监会发审委审核通过，但目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。因徐翔事件的影响，公司非公开发行股票事宜仍存在不确定性。

大恒科技本次定增拟以9.691元/股向第一大股东郑素贞发行不超过3.1亿股，募资30亿元人民币，投入智能检测设备产业化项目、光电及激光技术产业化项目，多用途工业数字摄像机技术改造项目等，同时偿还银行贷款及补充流动资金。 另外，泽熙投资有意参与的上市公司定向增发项目亦出现变数，例如宝莫股份 周二开盘前临时宣布停牌，理由是正在筹划调整非公开发行预案。

6月，宝莫股份宣布定增方案，拟向10名投资者非公开发行4.1亿股，募集32.308亿元收购一龙恒业石油工程技术公司等项目。其中泽熙增煦拟认购6.43亿元，约占募资总额的两成。泽熙增煦是泽熙投资管理的一只私募基金。