《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月4日

*工商时报：

--红色供应链投资台湾半导体方兴未艾。今年10月才完成并购新加坡封测公司星科金朋的大陆封测龙头、江苏长电董事长王新潮昨日表示，台湾应开放让大陆企业进驻投资，并透露一旦政策开放，希望能投资星科金朋台湾厂，让产业链布局更加完整。

--兆丰金 逾241亿台币的现金增资计画，下周一开放原股东认购缴款，除了政府四大基金将进场参加现增之外，据了解，国安基金先前进场护盘也持有相当部位的兆丰金股票，正在评估是否参与兆丰金现增，并将在近日内作出决定，倘若国安基金参与兆丰金现增，将首开国安基金成立以来先例。

*经济日报：

--欧洲商会昨日发表年度建议书，直指台湾未明确继续使用核电的最后期限，令企业蒙受极高的不确定性。欧商也建议，台湾要有一位拥有权力及技术的能源沙皇，协助台湾积极扩张再生能源。

--使用长达60余年的贸易统计方法将大幅改变。财政部决定自明（2016）年起，采用国际较为通行且涵盖完整经济领域的一般贸易制度，将物流与自贸港等商业自由区的贸易量正式纳入统计范畴，影响所及，出、进口金额均会因此同步放大。

--宏泰人寿预计11月27日举行临股会，讨论土地作价增资案。永达保经总经理陈庆鸿指出，宏寿大股东林鸿南的老婆与集团员工，用每坪616万台币的高价参与增资、获利率高达32%，宏寿还得拿出51亿台币现金，根本是自肥。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。