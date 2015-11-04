《香港报摘》--经济日报11月4日

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
* 要闻版头条：
--新华社昨公布＂十三五＂（2016至2020年）规划建议全文。国家主席习近平就十三五规划建议做说明时表示，中国未来五年年均经济增长不应低于6.5%，方能实现两个＂翻一番＂目标。
* 其他：
--本汇鲸媒体投资（Integrated Whale Media Investment Inc.,IWM）去年向福布斯家族买下《福布斯》股份后，上月29日遭福布斯家族入禀指其于交易完成后违约，IWM拒绝支付应付款项且未支付首笔利息。IWM回应指，有关指控毫无根据，正研究提出诉讼以保障其权益。
--据资料显示，佳兆业 旗下深圳佳兆业前海广场部分单位已获解封，首批解封客户亦已顺利完成签约备案。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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