中国保险：保监会拟加强监管防范险企资产负债错配和流动性风险--报载

路透上海11月4日 - 上海证券报周三报导称，保险业凭借高现金价值业务快速扩张、进行“短钱长投”的发展模式正引起监管层警觉。保监会将对保险公司该业务进行调研，同时拟开展资产配置压力测试，防范险企资产负债错配和流动性风险。

报导称，保监会将展开一场全行业的调研，并将根据摸底情况考虑研究修订《关于规范高现金价值产品有关事项的通知》。“高现金价值”保险存在的共性包括，预期收益高、产品期限短、保障功能弱，标榜的预期年化收益率区间在4%至7%之间不等。

据收到调研通知的寿险公司透露，此番高现金价值业务调研主要是要求各公司上报相关高现价业务的保费规模及资本占用等数据，以及高现价产品所配置的各类资产的比例，资产、负债久期及缺口情况等。

此外，保监会起草了《关于加强保险公司资产配置审慎性监管有关事项的通知》，并于近期在行业内部开征意见，符合一定情形的保险公司应进行资产配置压力测试，并提交压力测试报告。

以财险公司为例，需进行压力测试的标准为：预定收益型投资保险产品账户，投资金余额占上季度末总资产比例超过30%，且公司资产配置中股权、不动产类资产和其他金融资产合计占上季度末总资产比例超过20%的。

而对于人身险公司，这一标准为负债平均持有期少于5年，且公司资产配置中股权、不动产类资产和其他金融资产合计占上季度末总资产比例超过20%的；普通型、分红型、万能型保险产品账户，账户资产收益率小于保险产品资金成本的。

报导并称，如果压力测试后评估认为，公司资产负债管理存在重大缺陷或出现重大资产错配风险及流动性风险的，保险公司或将被采取相应的监管措施，包括提高流动性资产比例、限制资金运用渠道或比例、限制相关保险产品业务销售、责令股东提供资金支持等。