国际油市：库存增加导致美国原油期货下跌，但供应风险带来支撑

美国石油协会(API)周二公布，截至10月30日止当周，美国原油库存增加280万桶至4.799亿桶。

巴西最大的工会FUP周二表示，每日石油产量已减少25%，因巴西国家石油公司(Petrobras)罢工。

市场消息人士表示，利比亚National Oil Corporation已关闭位于Zueitina的出口终端，并宣布原油装运遭遇不可抗力。

美国炼油厂正在考虑计划进口国外原油以取代来自北达科他州Bakken油田的国内原油，部分原因是铁路运输成本增加。(完)

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