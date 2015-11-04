国际油市：库存增加导致美国原油期货下跌，但供应风险带来支撑

标题新闻：加拿大政府称相信特朗普领导的美国新政府将看到，与加拿大密切合作对美加两国均有益
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美国石油协会(API)周二公布，截至10月30日止当周，美国原油库存增加280万桶至4.799亿桶。
巴西最大的工会FUP周二表示，每日石油产量已减少25%，因巴西国家石油公司(Petrobras)罢工。
市场消息人士表示，利比亚National Oil Corporation已关闭位于Zueitina的出口终端，并宣布原油装运遭遇不可抗力。
美国炼油厂正在考虑计划进口国外原油以取代来自北达科他州Bakken油田的国内原油，部分原因是铁路运输成本增加。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/戴素萍 审校 龚芳/王丽鑫)
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