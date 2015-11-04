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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 08:49 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月4日

**上海证券报**

--宁波中百 、大恒科技 发布公告，就徐翔被调查事项及公司目前经营情况作出说明，这两家公司是徐翔在A股市场实际控制的两家上市公司。宁波中百称，目前公司日常业务正常开展，经营管理工作正在有序进行，公司资金不存在被冻结的情况。

**21世纪经济报道**

--天津滨海新区多位知情人士透露，天津金融改革33条将出台，目前文件已经成形，只剩一些细则的修改，或于11月下旬发布。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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