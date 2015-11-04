《中国报摘》--其他报纸重要消息11月4日

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
**上海证券报**
--宁波中百 、大恒科技 发布公告，就徐翔被调查事项及公司目前经营情况作出说明，这两家公司是徐翔在A股市场实际控制的两家上市公司。宁波中百称，目前公司日常业务正常开展，经营管理工作正在有序进行，公司资金不存在被冻结的情况。
**21世纪经济报道**
--天津滨海新区多位知情人士透露，天津金融改革33条将出台，目前文件已经成形，只剩一些细则的修改，或于11月下旬发布。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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