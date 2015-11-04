《中国报摘》--其他报纸重要消息11月4日

--宁波中百 、大恒科技 发布公告，就徐翔被调查事项及公司目前经营情况作出说明，这两家公司是徐翔在A股市场实际控制的两家上市公司。宁波中百称，目前公司日常业务正常开展，经营管理工作正在有序进行，公司资金不存在被冻结的情况。