《香港报摘》--信报11月4日

* 要闻版头条：

--渣打集团 宣布第三季业绩后，一如市场预期公布供股集资33亿英镑，折合约400亿港元，并且宣布本年度将不派末期股息。同时又推出新一轮策略行动救亡，包括将削减成本目标提高61%至29亿美元，并计划全球裁员1.5万人。

* 其他：

--信和置业 和嘉华国际 今年初推出的将军澳新楼盘＂帝景湾＂，其英文名称＂Corinthia By The Sea＂中的＂Corinthia＂，早前被经营欧洲知名Corinthia酒店的集团入禀香港高等法院控告侵犯商标并申请临时禁制令，但高院法官欧阳桂如指，基于在本港地产界，帝景湾一方拥有较高商誉，故暂时拒绝发出临时禁制令。

--特首梁振英重申，2012年实施楼市双辣招以来，成功遏抑外来需求、炒卖需求和投资需求，政府往后会贯彻执行这方面的措施，并会继续增加土地供应。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘