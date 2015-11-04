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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 08:48 BJT

《汇市简讯》澳洲零售销售与贸易数据公布后，澳元/美元小升

0037 GMT

* 澳洲9月零售销售数据增长0.40%，符合预期

* 澳洲贸易数据好于预估，进出口皆增长

* 数据公布后，澳元/美元上涨10个跳动点至0.7195

* 阻力位于0.7225美元，该点为21日移动均线与0.7282/0.7067走势50%回档位交会处 (完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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