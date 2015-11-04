《汇市简讯》澳洲零售销售与贸易数据公布后，澳元/美元小升

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
0037 GMT
* 澳洲9月零售销售数据增长0.40%，符合预期
* 澳洲贸易数据好于预估，进出口皆增长
* 数据公布后，澳元/美元上涨10个跳动点至0.7195
* 阻力位于0.7225美元，该点为21日移动均线与0.7282/0.7067走势50%回档位交会处 (完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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