《香港报摘》--其他报纸重要消息11月4日

* 明报：

--澳博控股 截至9月底止三个月利润，计及投资减值亏损后较去年同期大跌81%至2.85亿港元。贵宾厅和中场生意持续倒退，贵宾厅第三季博彩收益较去年同期减少近一半。

* 苹果日报：

--长实地产 的山顶白加道28号一手豪宅，获买家斥资6.98亿港元承接，每方尺造价高见10.18万港元，为股灾后一手豪宅市场最大宗买卖个案，至今售出6间，内地客占逾半。

* 东方日报：

--中国银行 旗下中银航空租赁拟来港上市，公司总裁兼首席执行官马瑞博（Robert Martin）指，目标明年完成上市，但具体时间仍需由董事会及监管部门的审批进展而决定。

* 文汇报：

--遭沽空机构Glaucus Research狙击，停牌近两周的瑞年国际 主席兼总裁王福才表示，对于沽空机构提出的指控，要＂一个一个有理有据地说清楚，查清楚＂，并指公司计划本周复牌。（完）