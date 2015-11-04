《香港报摘》--其他报纸重要消息11月4日

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
* 明报：
--澳博控股 截至9月底止三个月利润，计及投资减值亏损后较去年同期大跌81%至2.85亿港元。贵宾厅和中场生意持续倒退，贵宾厅第三季博彩收益较去年同期减少近一半。
* 苹果日报：
--长实地产 的山顶白加道28号一手豪宅，获买家斥资6.98亿港元承接，每方尺造价高见10.18万港元，为股灾后一手豪宅市场最大宗买卖个案，至今售出6间，内地客占逾半。
* 东方日报：
--中国银行 旗下中银航空租赁拟来港上市，公司总裁兼首席执行官马瑞博（Robert Martin）指，目标明年完成上市，但具体时间仍需由董事会及监管部门的审批进展而决定。
* 文汇报：
--遭沽空机构Glaucus Research狙击，停牌近两周的瑞年国际 主席兼总裁王福才表示，对于沽空机构提出的指控，要＂一个一个有理有据地说清楚，查清楚＂，并指公司计划本周复牌。（完）
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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