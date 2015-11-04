港报社评：十三五创新为纲，中港齐步走--经济日报11月4日

中央昨公布十三五规划全文，＂创新＂二字贯穿通篇，凸显内地旧有粗放式发展走到尽头，要创新发展模式谋转型。中央须打破窒碍创新的障碍，香港亦要提升创新力，莫落后形势。

十三五规划除是2016年至2020年的内地发展蓝图，更是习近平与李克强上场后，首次编制的五年规划，全面揭示习李管治思路。最值得留意的是，长达两万多字的规划全文中，逾70次提到＂创新＂，成十三五的一大亮点。

习李再三强调创新，皆因内地发展正处转折期，依靠高投入、高消耗、高污染而低效益的旧有发展道路，已走到尽头，难再续恃，惟新的发展动力仍未能跟上，须大力创新觅发展新引擎，助经济再上台阶、社会民生得以改善。

对中央而言，所谓创新非如西方发达大国般，在互联网、科技等领域走到最尖端位置，领导全球革新，而是按中国仍是发展中国家此基本国情，破旧立新，打破改革开放30多年来的粗放式发展旧格局，由依赖低端制造业，向中高端迈进，如藉力推中国制造2025、互联网+等，以逐渐掌握更多自主技术，追赶发达国家的高科技水平。

要实现创新目标，最大障碍正是内地的既有体制。因要推动创新，关键之一是要助创新能力强、经营灵活的民企茁壮，惟民企发展往往因国企垄断市场、政府官僚因循拦阻；且创新环境更须有创新人才推动，惟内地学术界浮躁风气日盛，不少学者忙于拼权拼钱，如刚获诺奖的屠呦呦竟因不善交际，长期在内地不受重视。正正凸显中央虽有创新蓝图，更要大力扫除旧习，营造有利民间创业与创新人才的氛围，始有望成功。

其实十三五以创新为纲，除考验内地，亦考验香港。皆因香港已难再如过去般，藉过去内地的粗放式发展，大搭经济顺风车。香港在十三五的新定位，是参与国家双向开放，故香港亦须在创新上做出成绩，才能续保发展优势。

就如作为香港强项的金融、贸易、专业服务等，须紧跟国际市场的创新趋势，以保持国际最高服务水平，让外资进入内地或内资走向国际时，毋须再作他选；而作为香港较弱一环的科技创新，亦须加紧追上内地脚步，莫被愈抛愈远，才能知己知彼，做好超级联系人角色。

故十三五规划的启示，是无论内地或香港，都是要力推创新，建发展新引擎，才能在内地迈向全面小康社会的同时，香港亦更巩固国际大都会地位。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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