全球金市：金价持于四周低点附近，因担心美国今年加息且资金流出

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
自从美联储上周暗示12月升息以来，金价一直承压。
黄金作为无息资产，通常受惠于极低的利率。
美元和股市走强亦拖累金价。亚股周三上涨，从隔夜美股上涨得到指引；同时投资者的风险胃纳升高则拉抬了美债收益率并支撑美元。
周二公布疲弱的经济数据，未能提振金价。美国工厂新订单9月连续第二个月下降，因制造业依然承受着美元强劲、能源企业大幅削减支出的重压。
黄金交易商在等候更多的美国数据，来研判经济力道及其对美联储货币政策的影响。
美国周五将公布的非农就业报告备受瞩目；今日稍晚出炉的ADP就业报告和美国供应管理协会(ISM)的服务业指数也可能左右市场。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周二持金量减少0.43%至686.30吨，为五周来最低。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/戴素萍 审校 张若琪/王兴亚)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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