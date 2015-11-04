全球金市：金价持于四周低点附近，因担心美国今年加息且资金流出

自从美联储上周暗示12月升息以来，金价一直承压。

黄金作为无息资产，通常受惠于极低的利率。

美元和股市走强亦拖累金价。亚股周三上涨，从隔夜美股上涨得到指引；同时投资者的风险胃纳升高则拉抬了美债收益率并支撑美元。

周二公布疲弱的经济数据，未能提振金价。美国工厂新订单9月连续第二个月下降，因制造业依然承受着美元强劲、能源企业大幅削减支出的重压。

黄金交易商在等候更多的美国数据，来研判经济力道及其对美联储货币政策的影响。

美国周五将公布的非农就业报告备受瞩目；今日稍晚出炉的ADP就业报告和美国供应管理协会(ISM)的服务业指数也可能左右市场。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周二持金量减少0.43%至686.30吨，为五周来最低。(完)

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