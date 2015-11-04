《台湾重要政经日程》--11月4日

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
=====================今日重要政经消息============================== 11/4(三) --09:00 金管会主委曾铭宗出席立法院财政委员会备询。 --16:20 中央银行公布9月银行衍生性金融商品名目本金余额统计。 --16:30 财政部赋税署例会。 =================================================================== 11/5(四) --08:30 主计总处公布10月消费者物价指数，上月为升0.28%。 --16:10 央行公布10月底外汇存底，上月底为4,263.25亿美元。 11/9(一) --09:00 卢米斯赛勒斯资产管理举办媒体圆桌会。 --14:00 国泰金控 召开投资人说明会。 --16:00 财政部公布10月出口，上月为年跌14.6%。 11/10(二) *--12:30 央行标售300亿台币两年期定存单，11日发行。 --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。 --13:30 台积电 公布月度营收。 11/12(四) --14:00 新光金控 召开投资人说明会 11/20(五) --16:00 经济部公布10月外销订单年变动率，上月为年减4.5%。 --16:10 央行公布第三季经常帐，第二季经常帐为顺差165.5亿美元。 11/23(一) --08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为3.79%。 --1600 经济部公布10月工业生产指数年变动率，上月为年跌5.32%。 11/24(二) --1620 台湾央行公布10月M2年增率，上月为年增6.50%。 12/8(二) --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。 12/28(一) --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 注：*代表新增。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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