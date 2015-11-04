港报社评：路轨断裂行车风险增，港铁淡化处理不妥当--明报11月4日

这几年，间或传来港铁路轨有＂裂纹＂，需要紧急维修，列车服务受 影响。过去，港铁对于这类事故，多以裂纹、裂缝来形容；前日荔景站一 处路轨出事，港铁起初就指为发现裂纹。不过，本报获消息人士提供的照 片，显示路轨断裂，并且出现了移位，表面情况较港铁发言人的描述严重 得多，而且断裂路轨一边维修，列车照样通过。上述情况有理由质疑：港 铁对待路轨断裂事故是否淡化处理？港铁不停驶的决定会否使乘客身陷险 境？路轨经常出事是否超负荷所致？这些都值得探究。列车安全必须零风 险，对于这三个疑问，政府有责任要求港铁全面如实交代。 荔景站路轨事故，港铁发言人在紧急维修工程完成后，对传媒表示＂ 在路轨上发现裂纹＂，其后再回覆查询时改口说＂发现裂缝＂，裂缝少于 1毫米，＂好幼好幼＂，是垂直地裂开，两端仍然紧贴在一起，并非＂bro ken＂（断开）云云。港铁发言人两次描述，意图淡化事态，引导传媒相 信事态并不严重。不过，消息人士提供给本报的现场照片，显示出事路轨 实际上断裂了，并且向车轮内侧移位。记者在现场采访所见，维修人员利 用列车通过之后的空档时间，紧急抢修，以金属板夹实断开的路轨，他们 为避开列车，在高架段上走来走去，情况显得紧张。 港铁路轨事故，长期以来未引起关注。约4年前，金钟站过海往尖沙 嘴路段有＂裂纹＂，影响了信号系统，列车需以人手操作，服务受影响近 4小时，此事使路轨安全进入了公衆的眼球。其后，传媒揭发由2008到201 1年，港铁先后发生12宗路轨由顶至底垂直式断裂的事故，可是港铁只对 传媒发布了4宗，而且都以＂裂纹＂来定性，其余8宗没有公布。 显然，港铁对路轨事故有隐瞒和淡化前科。以往，由于传媒无法拍摄 得路轨的情况，又没有消息人士提供照片，对于港铁所谓裂纹、裂缝的说 法，并无真凭实据反驳。今次荔景站路轨事故，本报取得的照片，对于所 谓裂纹、裂缝的说法，是强有力的驳斥。另外，今次荔景路轨事故，显示 4年来情况未得到彻底改善。 路轨安全务必要零风险，因为若发生事故导致出轨，可能酿成重大伤 亡。路轨断裂，无论放在什么准则检视，性质都严重，必须认真对待。按 港铁内部指引，路轨出现裂痕横向移位（向外）超过25毫米、或横向（向 车轮内侧）移位超过5毫米，列车要停驶；现在列车继续通行，应是反映 港铁认为裂缝移位未超过5毫米。不过，消息人士认为路轨断裂向车轮内 侧移位已经超过5毫米，理应停驶，抢修期间容许列车减速通过，是罔顾 乘客安全，云云。 哪一个说法更合理，或许会沦为公说公有理、婆说婆有理的争辩。港 铁不停驶纵有理据，但是断裂路轨仍然让列车通行，即使减慢速度，无论 如何都不是零风险，乘客安全已经受到威胁。消息人士质疑港铁为免影响 形象，并考虑到可能被政府罚款或需要安排接驳巴士服务，所以不停驶， 并透露类似情况时有发生，担心一旦出事，后果将非常严重。对于这些指 控，港铁为了让公衆安心，有必要全面交代路轨断裂的定义和提供具说服 力理据，证明毋须担心列车在断裂路轨的行车安全。 还有一种情况值得关注：路轨一般寿命有7至10年，但是已知断裂事 故涉及的路轨，大多未到年限；荔景站出事的路轨由奥地利生产商供应， 使用了只有两年，有意见认为港铁路轨事故频繁，与超负荷有关。因为1 小时行车12班或24班，对路轨的承受力和寿命完全不一样。港铁乘客衆多 ，需要增加班次应付，不排除此乃导致港铁路轨＂短命＂的原因。 面对这种情况，港铁可以做的是加紧巡查，提高维修要求，确实做到 防患于未然。今次荔景站断裂的路轨，港铁发言人交代在出事前两日和前 一日都做过检查，结果均为正常；不过，路轨断裂前应有一些迹象，事实 证明有检查不等于尽了职责，港铁务必要及早发现隐患，使乘客毋须置身 于险境。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘