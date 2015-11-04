《新兴市场重要经济事件预告》--11月4日-11月11日

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
(除特别说明外，均为GMT时间)
11月4日(三)
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。
华沙--波兰央行宣布利率决定(1030)。
布达佩斯--匈牙利央行公布10月政策会议的会议记录(1300)。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至11月5日)。
伦敦--经济合作暨发展组织(OECD)发布卫生数据报告“2015年健康概览(Health at a Glance 2015)”。
11月5日(四)
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决定(1000)。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议，宣布利率决议(1200)。
11月6日(五)
暂无重要经济事件。
11月9日(一)
巴黎--2015年第七届新世界论坛(New World Forum)在OECD总部所在地巴黎召开，演讲嘉宾包括：OECD秘书长葛利亚、前法国央行总裁特里谢、德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)(至11月10日)。
法兰克福--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦在法兰克福发表题为“亚洲经济前景和亚洲开发银行角色”的演讲(1200)。
巴黎--OECD发布经济展望报告。
11月10日(二)
暂无重要经济事件公布。
11月11日(三)
暂无重要经济事件公布。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程 (编译 李爽 审校 王兴亚)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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