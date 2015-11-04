港报社评：全面小康助脱贫，民间创富是关键--星岛日报11月4日

中共中央就国民经济和社会发展公布第十三个五年规划的建议，目标 是在五年内发展到全面小康阶段，助7,000万人脱贫。要达到这目标，必 须在经济转型期维持足够创富能力，才能够有充足的成果让社会共享。 小康概念由已故国家领导人邓小平在开放改革初期提出，以＂三步走 ＂的战略，首阶段目标是温饱，继而小康，预计到本世纪中叶达到中等发 达国家水平。由于经济高速发展，中共中央确定了15年前已经走完首两步 ，社会达到＂总体小康＂，新的目标是到2020年达到＂全面小康＂，十三 五就成为总书记习近平所言的＂决胜阶段＂。 十三五建议稿提出了创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念 。习 习近平特别提出7,000万农村贫困人口作为短缺面，指出不能一边宣 布全面建成了小康社会，另一边还有几千万人口生活在扶贫标准线以下， 今后要透过产业扶持、转移就业和易地搬迁，助5,000万人脱贫，其余两 千万人则全数纳入社会保障网。 要达到这样的＂共享＂目标，需要有＂富＂。习近平指出十三五期间 ，无论经济总量和城乡人均收入，年均增长的底线是6.5%以上，而保持7% 左右的增长速度仍然是有可能的。经济增长目标进一步放缓，但仍然属于 中高速水平，在全球大型经济体中位居前列，能否达标，却要面对严峻考 验。 很多国家经历过由贫穷到中等收入的高速发展过程，却因为廉价土地 和劳动力消失，经济发展无法突破瓶颈，无缘跻身发达国家之列，甚至出 现倒退。中国要避免重蹈这些国家跌入＂中等收入陷阱＂的覆辙，要改变 经济发展模式，发动新的引擎。 从生产模式来说，内地再不能倚赖资源消耗程度高又低增值的生产行 为，作为推动经济的主力。面对竭泽而渔的粗放式增长戕害天然资源和环 境的后遗症，十三五无论在工业和农业层面都推动绿色经济，例如推出休 耕期，环保监察执法推行垂直管理以减低地方政府的干预，以追求可持续 的发展。 无论是两孩政策，或者把一亿农民工转为城镇户口，这些政策在解决 民生问题的同时，有助进一步释放劳动力和消费能力，而内地人趋之若鹜 的消费模式，包括网购和旅游，则有利发展内需消费市场来减轻对廉价出 口市场的倚赖。 十三五的重点放在共享均富，而创富方式则力主科技等多方面的创新 ，以及加快开放电力、电信等自然垄断行业，引入竞争，在转型过程中， 都需要民间的积极性。美国近年经济发展得力于创新成就，民间力量发挥 最大作用。内地如何打破既得利益者的桎梏，深化改革来进一步释放创新 、创业、创富的潜能，将是未来五年能否质量皆升、达到全面小康的关键 。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘