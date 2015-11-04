港报社评：搭＂十三五＂发展快车，特区政府应主动引领--文汇报11月4日

中共中央关于＂十三五＂规划的建议昨天全文公布，提出全面提升港 澳在国家经济发展和对外开放中的地位和功能，显示国家继续高度重视港 澳，尤其是香港在国家未来的发展中的作用和地位，更为香港各行各业的 发展带来了巨大的发展机遇和拓展空间。香港繁荣发展的历程表明，如果 仅凭香港社会各界自发、个别、零碎地去做，只会是事倍功半。香港各界 应树立积极有为的理念，采取切实措施，加强对国情世情研究，强化与内 地的联系，引领香港加强与内地的经贸联系，扶持香港的创新产业融入国 家创新发展体系，协助香港工商、贸易、金融及专业服务界参与国家的双 向开放和＂一带一路＂建设，这样才能顺应社会经济发展的规律，让香港 切实抓住重大历史机遇，全面搭上＂十三五＂国家发展的快车。 在改革开放之初，香港作为国家对外贸易和引进外资的最重要的窗口 ，曾在国家现代化建设中发挥了巨大的作用。不过，当时香港还没有回归 ，港英政府根本不会、也不可能在其中发挥任何作用，只能扮演一个旁观 者的角色。香港回归之初，特区政府受港英遗留的所谓＂积极不干预＂的 理念影响，对两地的经贸合作及各方面的交流采取了＂无为而治＂的做法 ，只是继续由商界以民间和自发的方式进行，这在当时的条件下，也许差 强人意。但是，在香港回归已经18年后的今天，特别是随着国家已经成为 世界第二大经济体以及对香港的日益重视，这种陈旧保守的模式，显然就 不能适应时代的发展需要，更不能帮助香港抓住难得历史机遇，奠定长期 繁荣稳定的坚实基础。 未来五年，无论是对于国家，还是对于香港来说，都是相当重要的阶 段。尤其是香港既要面对外围日趋复杂的经贸、金融环境，又要摆脱泛政 治化的干扰，进一步增强竞争能力，夯实发展基础，更要按照中央＂十三 五＂规划的要求，全面提升其地位和作用，巩固三大中心，强化全球离岸 人民币业务枢纽地位，推动融资、商贸、物流、专业服务等向高端高增值 方向发展，其任务非常繁重。 如果纯粹依靠民间单打独斗、势单力薄，又如何能够做到呢？远的不 说，就说要强化其全球离岸人民币业务枢纽地位，恐怕香港没有一家银行 能独自撑起这个大局，必须要由特区政府有关部门与内地相关机构携手合 作，就许多政策性问题达成共识，再推动银行界来研究落实。还有，要发 展创新科技产业，香港民间的资本和经验都远远不足。因此，特区政府必 须拿出最大的勇气和智慧，主动承担起引领、推动、支持的职能，带领全 社会全面参与国家＂十三五＂规划。在创新发展方面，更要采取实际可行 的政策措施，加强与内地的全面合作，推动香港创新科技产业的发展。 当然，要做到这一点是很不容易的，需要特区政府以及广大公务员， 拓宽视野，摆脱陈旧观念的束缚，进一步加强国家观念和熟悉国情，有关 财金部门更要深入了解＂十三五＂规划的详细内容，领会国家经济政策， 并与香港实际相结合，这样才能适度有为地发挥积极作用。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘