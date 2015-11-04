修正-《中国重要政经日程》--11月4日

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
(更正：标题日期“3日”有误，应为“4日”)
==========================今日重要政经日程==========================
11/4（周三）
*--中国银监会召开银行业十三五展望。
*--首届中国制造2025高峰论坛在北京举行。
*--国新办就《深化农村改革综合性实施方案》举行新闻发布会，并答记者问。
--中国并购公会主办的第十二届中国并购年会将于2015年11月4-5日在中国上海召开。本届年会的主题为：一带一路，全球并购。
==========================近期重要政经日程==========================
11/5（周四）
--应越南共产党中央委员会总书记阮富仲、越南社会主义共和国主席张晋创邀请，中共中央总书记、国家主席习近平将于11月5号到6号对越南进行国事访问。
--第六届财新峰会在北京举行，至11月7日。
11/6（周五）
应新加坡共和国总统陈庆炎邀请，国家主席习近平将于11月6号到7号对新加坡进行国事访问。
11/19（周四）
--第三届中国资产证券化高峰论坛，至20日
12月
--中国国家主席习近平访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。
12月16日（周三）
--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李铮)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选