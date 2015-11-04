台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
路透台北11月4日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为2,332.5亿台币。
今日央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.80%；91天期为0.86%；182天期则为0.98%。
央行上日共发行5,699.2亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为727亿台币，累积超额准备9,598亿台币、加 计前期1%的超额准备达1兆(万亿)1,329亿台币。(完) (记者 董永年；审校 林高丽)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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