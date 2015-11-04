永安期货：中国期指持仓稳步回升，空头减仓力度较大

以下内容节选自11月4日的《期货日报》：

周二中国股市延续调整，但跌幅明显收窄，成交量下降，且上涨股票数多于下跌股票数，期指持仓连续12个交易日稳步回升。沪深300指数、上证50指数与中证500指数分别下跌0.3%、0.37%、0.24%，期指贴水幅度均有减轻。IF四份合约合计增仓415手至44922手，IH四份合约合计增仓531手至81175手，IC四份合约合计减仓92手至18231手。近期股市下跌系受加强监管影响，但清理毒瘤反而有利于增强股市体质，加上十三五规划改革红利逐步释放，料股市继续下跌空间有限。

前十名席位在IF1511及IF1512两个合约上共持有多单23147手，持有空单27079手，主力净多持仓量为-3932手，较前一交易日增加348手。多头方面，财富期货席位增仓255手，而国泰君安期货席位减仓107手；空头方面，光大期货、国泰君安期货席位分别减仓259手、137手，广发期货、中信期货席位分别增仓182手、131手，总体上看多空双方均有增减而空头减仓力度较大。(完)

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