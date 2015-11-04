中信期货：国内镍市隐性库存或继续增加，镍价能否反弹看法谨慎

菲律宾雨季对四季度我国镍矿供应可能不会带来较大冲击，而真正的担忧在明年一季度。镍价能否就此受到支撑反弹甚至反转我们持谨慎态度。一方面，需要看镍矿库存的下降幅度；另一方面，在镍矿进口下降的情况下，电解镍以及镍铁的进口量今年已经大幅增加，产品结构已经处于趋势性转变的过程中，镍矿库存的下降还不足以对镍铁产量形成制约。而在终端需求也较为疲弱、隐性库存可能增加的情况下，全球供应端能否显着减产是镍价反弹的主要影响因素，目前来看，全球主要镍矿企业没有实质性的大幅减产出现。(完)