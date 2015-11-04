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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 09:12 BJT

中信期货：国内镍市隐性库存或继续增加，镍价能否反弹看法谨慎

以下内容节选自11月4日的《期货日报》：

9月，我国镍矿进口量达到3987053吨，同比下降14.08%，环比基本持平；1—9月，进口镍矿2749万吨，同比下降28.10%。其中，从菲律宾进口量达到3847205吨，同比下降14.92%，环比基本持平；1—9月，进口量2674万吨，同比下降1.48%。由于今年1—9月从印尼进口的红土镍矿数量大幅削减，因此导致了我国镍矿进口量大幅下降。从季节性特征来看，菲律宾自10月开始进入雨季，镍矿出口量将进入缩减阶段。

　　菲律宾雨季对四季度我国镍矿供应可能不会带来较大冲击，而真正的担忧在明年一季度。镍价能否就此受到支撑反弹甚至反转我们持谨慎态度。一方面，需要看镍矿库存的下降幅度；另一方面，在镍矿进口下降的情况下，电解镍以及镍铁的进口量今年已经大幅增加，产品结构已经处于趋势性转变的过程中，镍矿库存的下降还不足以对镍铁产量形成制约。而在终端需求也较为疲弱、隐性库存可能增加的情况下，全球供应端能否显着减产是镍价反弹的主要影响因素，目前来看，全球主要镍矿企业没有实质性的大幅减产出现。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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