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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 09:15 BJT

国泰君安期货：金银仍处于箱体格局，维持反弹抛空思路

以下内容节选自11月4日的《期货日报》：

近期，黄金、白银整体走势偏弱。跟随国际金银跌势，国内盘面亦明显走跌。

　　贵金属自今年7月中旬下破去年11月以来的大振荡平台之后，在短暂创下近5年低点之后，已重新筑起一个振荡箱体，价格重心相较此前的振荡区间有所下移。从周线形态来看，贵金属前期反弹至此前大振荡平台下沿附近再度出现明显回挫。预计伴随着市场对美联储加息预期的持续调整，贵金属整体依然维持振荡格局，10月FOMC声明之后，有向下修复的迹象，不过，本周五发布的10月非农报告也将提供重要指引。预计整体箱体振荡格局未改，可能持续到年底，操作上，仍维持反弹抛空思路。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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