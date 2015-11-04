期货日报：煤炭市场回暖遥遥无期，动力煤后期仍将弱势运行

从煤炭行业的业绩拐点来看，2013年终结好日子后，近两年来，煤炭行业整体经营情况依然没有好转迹象。从上市煤企的中期报告来看，41家涉及煤炭开采业的上市公司总体经营不佳，除中国神华相对好些外，实际上，煤炭行业类上市公司的困境仍然非常明显。煤炭行业作为能源行业的代表，其与国民经济密切相关。而从国家统计局相关数据来看，实际上，宏观经济出现回落态势，与之密切相关的电力、钢铁、水泥等耗煤大户，总体出现了乏力态势，这在某种程度上对煤炭行业形成较为明显的影响。 我国结构性产能过剩，基本上都发生在中上游环节，而且共同点是低端产能过剩，煤炭行业就是一个很好的例子。相对合理的港口煤炭库存水平以及大秦线的检修，并未给动力煤市场带来些许起色，导致煤炭企业的销售压力增大，部分煤炭企业不得不再行降价促销。目前煤炭物流各环节的瓶颈已逐步被打破，动力煤供给非常充裕，煤炭市场化程度越来越高，神华对煤炭定价权的影响力较往年趋弱，且神华、中煤、同煤今年年度销售任务均未完成，若后期联合挺价将损失部分市场份额。我们认为，短期内煤炭价格上有天花板，向下空间仍不明朗。(完)