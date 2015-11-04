银河期货：郑糖弱势回调，但下跌动能和空间有限

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
以下内容节选自11月4日的《期货日报》：
白糖结束了三个月以来的上行通道运行，当前价格下破通道下轨支撑，出现振荡偏弱走势。从下跌动能来看，当前为回调走势，下跌动能和空间有限，5400—5350元/吨一带具有双重支撑。因此，虽然KDJ指标和均线系统空头排列明显，但不构成单边的持续下跌走势。操作上，谨慎追空，以防出现低位后的反弹或反复走势。技术上，当前5600元/吨压力之下，价格保持弱势，只要5400—5350元/吨支撑有效，均不构成明显的单边走势。建议近期谨慎交易，等待走势明朗。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选