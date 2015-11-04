银河期货：郑糖弱势回调，但下跌动能和空间有限

白糖结束了三个月以来的上行通道运行，当前价格下破通道下轨支撑，出现振荡偏弱走势。从下跌动能来看，当前为回调走势，下跌动能和空间有限，5400—5350元/吨一带具有双重支撑。因此，虽然KDJ指标和均线系统空头排列明显，但不构成单边的持续下跌走势。操作上，谨慎追空，以防出现低位后的反弹或反复走势。技术上，当前5600元/吨压力之下，价格保持弱势，只要5400—5350元/吨支撑有效，均不构成明显的单边走势。建议近期谨慎交易，等待走势明朗。(完)