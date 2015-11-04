期货日报：矿山扩产钢厂减产箭在弦上，大连铁矿石或挑战前低

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
以下内容节选自11月4日的《期货日报》：
随着国际四大矿山三四季度增产效果逐步显现，加上钢厂亏损加剧减产在即，铁矿石市场供需矛盾不断积聚，预计后市铁矿石期货将继续向下寻底。
“国庆节”后，随着港口靠泊情况恢复正常，港口铁矿石库存明显回升。四季度矿山发货相对正常，港口现货矿供应充裕，其中青岛港的PB粉报价从前期425元/吨降至395元/吨（湿基），后期港口铁矿石库存仍有上升的空间。
综上所述，我们认为随着钢铁产业链不断恶化，钢厂减产已经箭在弦上，后期铁矿石仍将振荡回落。操作上，可逢高抛空，在1601合约360—475元/吨逐步建仓50%，止损380元/吨，目标区间为330—340元/吨。(完)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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