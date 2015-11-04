金属期市：伦铜小涨，供应趋紧提供支撑

美国工厂新订单9月连续第二个月下降，因制造业依然承受着美元强劲、能源企业大幅削减支出的重压。

据新华社周二引述国家主席习近平的话报导，中国经济未来五年要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多，包括全球贸易增长持续乏力和较高的国内债务等。

中国指数研究院公布的10月百城新建住宅均价连续第三个月同比和环比双涨，且涨幅 均有扩大，易居一手房价格288指数亦双涨，显示在宽松政策的持续刺激下，中国楼市延续回暖的基调。

美国铝升水涨至三个月最高，此前美国铝业(Alcoa) 宣布闲置大量冶炼产能的计划，引发交易商对市场可能已经转向的猜测。

最新数据显示，LME铜库存减少1,625吨至266,225吨，8月底以来已减少近30%，创2月以来最低水平。MCUSTX-TOTAL(完)

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