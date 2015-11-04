金属期市：伦铜小涨，供应趋紧提供支撑

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
美国工厂新订单9月连续第二个月下降，因制造业依然承受着美元强劲、能源企业大幅削减支出的重压。
据新华社周二引述国家主席习近平的话报导，中国经济未来五年要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多，包括全球贸易增长持续乏力和较高的国内债务等。
中国指数研究院公布的10月百城新建住宅均价连续第三个月同比和环比双涨，且涨幅 均有扩大，易居一手房价格288指数亦双涨，显示在宽松政策的持续刺激下，中国楼市延续回暖的基调。
美国铝升水涨至三个月最高，此前美国铝业(Alcoa) 宣布闲置大量冶炼产能的计划，引发交易商对市场可能已经转向的猜测。
最新数据显示，LME铜库存减少1,625吨至266,225吨，8月底以来已减少近30%，创2月以来最低水平。MCUSTX-TOTAL(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/刘秀红；审校 龚芳/李爽)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选