台湾汇市：台币盘初实质汇价区间偏升，受韩元续强及台股大涨带动

路透台北11月4日 - 台币兑美元 周三盘初实质汇价区间偏升，汇银人士表示，由于韩元盘初续强及台股大涨，带动早盘台币实质汇价趋升，不过进口商在32.400下方进场买汇，略有收敛台币升幅，今日台币实质汇价料暂在32.400附近整理。

他们并指出，台股盘初涨幅一度超过1.5%，且外资已连续两日买超台股，上日买超力道扩大至逾百亿台币水准，有效支撑早盘台币续涨，惟海外NDF一周及一个月天期美元/台币换汇点皆转为溢价，让部分市场人士担忧短线台币续扬空间有限。

〞马习会看来比较影响台股，台币还是看FLOW(资金流向)。〞一位本地官股银行交易员说。

中国国家主席习近平和台湾地区领导人马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面，这是自1949年中国国内战争结束以来两岸领导人的首次会面。

证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股大幅买超105.84亿台币，连两个交易日买超金额共计144.66亿台币。

台币早盘实质交易区间落在32.372-32.418；上日在32.325-32.448。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点由折价转为溢价；目前一个月美元/台币远汇 报32.390/32.410，上日收在32.430。

本地时间1007时，韩元兑美元 报1,128.7，上日收在1,133.1；台币则升2.54角报32.371。同时间，台股 则上扬1.45%报8,838.23点。

交易员预测今日实质交易区间：

• 32.350-32.430

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