《香港重要政经日程》--11月5日-11月13日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
================== 今日重要政经消息=================
11月5日（周四）
--09:00 北京京客隆 在中国举行股东特别大会。
-- 万嘉集团 公布中期业绩。
-- 德昌电机控股 公布中期业绩/股息。
================== 近期重要政经消息=================
11月6日（周五）
-- 集一家居 首日挂牌。
-- 公布10月外汇储备资产数字。
-- 大唐投资国际 公布中期业绩。
-- 美捷汇控股 公布中期业绩。
11月9日（周一）
-- 中金公司 首日挂牌。
-- 先进半导体 公布首三季业绩。
-- 路易十三集团 公布中期业绩。
11月10日（周二）
-- 中芯国际 公布第三季业绩。
-- 正大企业国际 公布第三季业绩。
-- 迪臣发展国际 公布中期业绩。
-- 鼎亿集团投资 公布中期业绩。
-- 华虹半导体 公布首季度业绩。
-- 中芯国际 公布首季度业绩。
-- 腾讯控股 公布第三季业绩。
--10:00 堡狮龙 股东周年大会。
11月11日（周三）
*-- 建业建荣控股 首日挂牌。
-- 卜蜂国际 公布首三季业绩。
-- CITY E-SOLUTION 公布首三季业绩。
-- 佐丹奴国际 公布首三季业绩。
-- 港交所 公布首三季业绩。
-- 领展房产基金 公布首三季业绩。
11月12日（周四）
*-- 迪诺斯环保科技 首日挂牌。
--12:00 新鸿基地产 股东周年大会。
-- 瑞声科技 公布第三季业绩。
-- 勇利航业 公布第三季业绩。
-- 宏利金融 公布第三季业绩。
-- 宝胜国际 公布第三季业绩。
-- 俄铝 公布第三季业绩。
-- 南戈壁 公布第三季业绩。
-- 高鑫零售 公布第三季业绩。
-- 伟易达 公布中期业绩。
-- 裕元集团 公布第三季业绩。
-- 浙江沪杭甬 公布第三季业绩。
* 11月13日（周五）
-- 公布第三季GDP。
-- 公布10月底止外汇基金境外资产。
-- 依利安达 公布第三季业绩。
-- 康大食品 公布第三季业绩。
-- 麦达斯控股 公布第三季业绩。
-- 阳光油砂 公布第三季业绩。
--14:30 SOHO中国 股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”