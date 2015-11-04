韩国个股：现代汽车将以独立品牌Genesis推进高价汽车市场

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
路透北京11月3日 - 韩国汽车厂商现代汽车 看来准备推出独立品牌Genesis高价系列产品，该公司寻求提高因韩元升值而受到压缩的获利能力。
三位消息人士表示，现代料将最快于周三宣布该行动。
一位消息人士称，现代计划以单独的全球性品牌来推出Genesis，不过这一系列的产品可能透过目前现代品牌经销管道来销售，至少目前是如此。
该项计划可望在一定程度上，实现现代汽车集团主席郑梦九长久以来将现代推往更高端市场的雄心壮志。
现代汽车不愿置评。(完) (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选