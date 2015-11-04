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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 09:58 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跟随日股走高

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* 日本邮政上市首日，日股日经指数节节升高

* 日经指数现涨2.05%，重新站上19,000点

* 境外投资者重新买入日本股票，对冲日圆风险？

* 美元/日圆升至121.31，纽约尾盘和东京时段低点分别为120.95和121.05

* 汇价努力远离200日移动均值121.08，和小时图一目均衡转换线切入位121.13

(完)

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