《汇市简讯》美元/日圆跟随日股走高

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
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* 日本邮政上市首日，日股日经指数节节升高
* 日经指数现涨2.05%，重新站上19,000点
* 境外投资者重新买入日本股票，对冲日圆风险？
* 美元/日圆升至121.31，纽约尾盘和东京时段低点分别为120.95和121.05
* 汇价努力远离200日移动均值121.08，和小时图一目均衡转换线切入位121.13
(完)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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