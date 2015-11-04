全球金融：投资者对美联储升息态度趋淡定，担忧程度两年最低--调查

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
超过三分之一(36%)的受访者称，未来12个月市场最大的风险因素是中国经济增长放缓。
即便是在今年夏季股市大跌之后，只有8%的投资者称新兴市场资产价格较低；其余受访者中，有一半人认为资产仍较昂贵，另外一半认为价格比较合理。
有20%的受访者认为，未来12个月的第二大风险因素是发达经济体增长疲弱，特别是美国。
但同时投资者还称，经济上行方面最大的惊喜可能将来自全球最大的两个经济区--欧元区(几乎占40%)和美国(30%)。
75%的受访者称，未来12-24个月市场面临通货紧缩的风险超过通货膨胀；这是过去两年来通缩忧虑仅仅第二次被提升到如此高度。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 王颖/孙茉莉)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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