澳新汇市：澳元持坚，但新西兰元因疲弱数据及乳品跌价而承压

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
澳洲央行还指出近几个月来经济情况改善略为坚挺，也令一些人感到意外。
周三公布的数据显示，澳洲9月商品/服务贸易逆差收窄至23亿澳元；9月零售销售增长0.4%。
澳元兑欧元和日圆在周二升约1%后守住大幅涨幅；澳元兑新西兰元 在24小时内跳涨超过0.02新西兰元，至1.0816新西兰元。
新西兰元兑美元 则跌至0.6646美元，从过去三个交易日所及的近0.68美元高位拉回。
数据显示新西兰第三季就业岗位在三年来首次下滑 ，给新西兰元带来打击。
“数据强化了我们对新西兰央行12月应会再度降息的看法。”ASB银行首席分析师Nick Tuffley称。
新西兰元支撑位在0.6620美元。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/张若琪 审校 龚芳/孙茉莉)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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