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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 10:17 BJT

澳新汇市：澳元持坚，但新西兰元因疲弱数据及乳品跌价而承压

澳洲央行还指出近几个月来经济情况改善略为坚挺，也令一些人感到意外。

周三公布的数据显示，澳洲9月商品/服务贸易逆差收窄至23亿澳元；9月零售销售增长0.4%。

澳元兑欧元和日圆在周二升约1%后守住大幅涨幅；澳元兑新西兰元 在24小时内跳涨超过0.02新西兰元，至1.0816新西兰元。

新西兰元兑美元 则跌至0.6646美元，从过去三个交易日所及的近0.68美元高位拉回。

数据显示新西兰第三季就业岗位在三年来首次下滑 ，给新西兰元带来打击。

“数据强化了我们对新西兰央行12月应会再度降息的看法。”ASB银行首席分析师Nick Tuffley称。

新西兰元支撑位在0.6620美元。(完)

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全部现汇报价 (编译 李爽/张若琪 审校 龚芳/孙茉莉)

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