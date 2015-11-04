韩国经济：整体就业数据光鲜亮丽，但背后暗藏长期问题

路透首尔11月4日 - 在韩国光鲜的整体就业数据背后，有持续迹象指向服务业的疲弱生产率状况，而且该国年轻人的就业前景也在不断恶化。服务业在韩国经济产出中占比超出一半。

上月公布的数据显示，韩国今年前九个月就业率持稳于2014年所及纪录最高60.2%，高于2000年在亚洲金融危机过后的58.5%。服务业一马当先，2015年截至9月份安置就业人数较2000年增多37%，而制造业仅增加4%。所以同期服务业在总就业中的比重由69%跳升至77%，而制造业占比则由20%降至17%。

韩国政府正极力降低本国经济对制成品出口的依赖，尽管上述数据看似与这一目标相符，但事实上服务业每名工人对经济的贡献要比制造业每名工人的贡献小得多，而且这一差距还在扩大。据韩国生产率中心(Korea Productivity Center)的数据，2000-2014年，服务业生产率增加9%，而制造业生产率则飙升68%。

旨在保护中小服务业企业的诸多法规以及政府在1997-98年金融危机过后给予的扶持，是导致服务业生产率下降并且缺乏竞争和创新的主要原因。2015年第三季，尽管国内生产总值(GDP)增速环比上升，但服务业增长放缓。“服务业的生产率问题与林林总总的保护法规不无关联，”摩根大通经济学家Lim Ji-won表示。