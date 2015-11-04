日本个股：美国罚款高田7,000万美元，下令其禁用硝酸铵生产安全气囊

路透华盛顿/底特律11月3日 - 美国最高汽车安全监管机构周二对气囊生产商高田 施以相对宽松的7,000万美元罚款，并命该公司停止使用硝酸铵生产安全气囊的气体发生器。

美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)称，这种化学成分是导致气囊爆裂事故的一个因素。气囊爆裂事故已在美国导致七人死亡，近100人受伤。

NHTSA称，由于没有足够的替换备件，数百万辆装有存在隐患的高田气囊的汽车在2019年年底之前可能都无法修理。

本田汽车 表示，有证据表明高田“不实陈述和操纵了某些气囊气体发生器的测试数据”，这使本田“深陷麻烦”。本田是高田最大的气囊客户。

美国运输部下属的NHTSA谴责高田，称该公司从2009年至今提供“有选择的、不完全的、或不准确的数据”。

高田称，公司承诺在2018年年底之前逐步停用硝酸铵制造气体发生器。该公司的美国证券存托凭证收盘挫跌逾4%。

高田称，将分六次分期支付7,000万美元罚金，至2020年10月支付完毕。NHTSA称，如果高田不遵守规定或发现该公司又有违反安全规则的行为，则将对该公司加罚1.3亿美元。

这些潜在达2亿美元的罚金总额，将高于NHTSA今年稍早对Fiat Chrysler Automobiles 施加的1.3亿美元罚款，但仍赶不上其他机构开罚的罚金。(完) (编译 王颖；审校 李婷仪)