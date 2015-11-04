更新版 1-澳洲数据：9月零售销售和出口增加，经济增长显露好兆头

这种乐观看法推动投资者削减对12月放松政策的预期，但澳洲央行确实指出，通胀偏低提供了必要时采取行动的空间。

银行间利率期货<0#YIB:>走势暗示下月降息的机率大约有32%，但2月降息的机率超过八成。澳洲央行1月不举行会议。

澳洲统计局周三的数据显示，9月零售销售较前月上升0.4%，升幅与8月持平。

第三季经通胀调整的零售销售增长0.6%，大部分零售领域依然受抑。

澳洲年度经济产出规模为1.6万亿(兆)澳元(1.22万亿美元)，其中零售业占到2,900亿澳元，并提供125万个就业岗位，是第二大就业领域。

其他数据显示，澳洲9月贸易逆差收窄至23亿澳元，收窄幅度超出预期，得益于出口增长3%。

尽管铁矿石等重要的大宗商品价格下跌，但澳洲9月对中国出口较上年同期增长近14%，证明了澳洲低成本生产商抢占市场份额的能力。(完)