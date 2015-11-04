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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 10:12 BJT

《汇市简讯》中国财新服务业PMI表现良好，为澳元/美元提供更多支撑

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* 尽管美元兑欧元和日圆走高，但澳元/美元已回升至0.7200上方

* 财新10月中国服务业PMI由50.5升至52.0，触及三个月最高

* 澳元/美元阻力位在0.7225，为21日移动均线与0.7283/0.7067走势50%回档位的交汇点

* 有传闻称0.7225上方设有停止单，0.7250处挂有更多卖单(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 许娜)

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