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货币新闻 | 2015年 11月 4日 星期三 10:34 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货小跌，降雨预报令价格承压

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 514.75 -1.75 -0.34% +1.33% 507.33 57

CBOT玉米 379.25 -1.25 -0.33% +0.73% 383.25 49

CBOT大豆 882.50 3.50 +0.40% +0.43% 889.85 42

CBOT稻米 $12.28 $0.10 +0.82% +0.86% $12.78 48

美国原油 $47.89 -$0.01 -0.02% +3.79% $46.19 67

汇率

欧元/美元 $1.094 -$0.002 -0.20% -0.63%

美元/澳元 0.720 0.002 +0.21% +0.80%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/张若琪 审校 龚芳/王兴亚)

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