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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 10:34 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲时段上涨，因风险偏好上升

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* 亚洲盘上涨15个大点，风险偏好上升，欧元仍偏向卖盘，开盘上涨0.25%

* 财新10月中国服务业采购经理人指数(PMI)好于预估，支撑风险人气

* 日股日经指数涨2.15%，美股标普e-mini指数小涨0.17%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨1.27%，中国股市沪综指上扬1.2%

* 动量指标方面，10日与20日移动均线上移--20日波林格区间扩大--看涨格局建立

* 稍早低点97.17与纽约市场高点97.48为初步支撑/阻力

* 图表：link.reuters.com/kyc95w

(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 许娜)

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