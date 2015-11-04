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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 10:52 BJT

日本股市：日经指数早盘跳涨逾2%，受美股及日本邮政集团IPO提振

“一些企业财报真的不错，也扶助大盘指数升逾19,000点的阻力水准，所以现在的问题是，我们能否让这个点位成为新的支撑水准。”

日本邮政 和日本邮政银行 股价周三上市首日飙升。日本邮政上市首日报每股1,631日圆，较首次公开发行(IPO)价格1,400日圆上涨16.5%。日本邮政银行开盘报1,680日圆，较IPO价格1,450日圆涨15.9%。

日本邮政保险 则开在2,929日圆，IPO价格2,200日圆。

日本保险类股 升4.3%，受日本邮政、第一生命保险 和T&D控股 股价上涨地带动。

东证股价指数 涨1.6%至1,550.51点；33个类股中，除三个类股外其他均上扬。

JPX-日经400指数 涨1.8%，至13,945.65点。(完)

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