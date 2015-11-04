日本股市：日经指数早盘跳涨逾2%，受美股及日本邮政集团IPO提振

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
“一些企业财报真的不错，也扶助大盘指数升逾19,000点的阻力水准，所以现在的问题是，我们能否让这个点位成为新的支撑水准。”
日本邮政 和日本邮政银行 股价周三上市首日飙升。日本邮政上市首日报每股1,631日圆，较首次公开发行(IPO)价格1,400日圆上涨16.5%。日本邮政银行开盘报1,680日圆，较IPO价格1,450日圆涨15.9%。
日本邮政保险 则开在2,929日圆，IPO价格2,200日圆。
日本保险类股 升4.3%，受日本邮政、第一生命保险 和T&D控股 股价上涨地带动。
东证股价指数 涨1.6%至1,550.51点；33个类股中，除三个类股外其他均上扬。
JPX-日经400指数 涨1.8%，至13,945.65点。(完)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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