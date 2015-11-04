台湾债市：10年券殖利率先升后跌，短线买盘进驻惟不脱区间整理

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
路透台北11月4日 - 台湾10年券104/12R期 公债发行前交易殖利率周三早盘先升后跌。交易员表示，受美债殖利率续扬及台股大涨带动，早盘殖利率续升，惟之后随短线买盘涌入反转走跌，料今天将陷区间盘整。
在五年券104/13期公债 方面，早盘殖利率亦明显走低。交易员指出，主要是反应市场资金浮滥，银行为消化过剩资金，部分资金转进五年券。
〞五年券有人进来拿了，因为资金实在太浮滥了，难得今天可以看到股债双涨。〞一位大型证券商交易员说。
但他们表示，因下周就要标债，大家都希望标债前把殖利率拱上来，10年券仍不脱偏空操作；五年券则是反应市场资金浮滥，有银行实质买盘进场。
本地时间10:50时，五年券104/13期殖利率下跌1.6个基点，报0.7850%；10年104/12R期殖利率报1.2090%，下跌0.95个基点。
交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.78-0.81%；10年公债104/12R期则在1.20-1.24%。
美国指标公债和短债收益率周二触及逾六周高位，因市场仍预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将于12月升息；两到10年期公债收益率触及9月17日来最高水平，指标10年期公债收益率 达到2.2250%。
本地时间11:00时，台股加权指数 上涨1.51%。
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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