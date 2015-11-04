美国金融：高频交易员Coscia在首宗反幌骗刑事诉讼中被判有罪

路透芝加哥11月3日 - 陪审团周二判决，高频交易员Michael Coscia被判定在商品交易欺诈以及幌骗(spoofing)罪名成立，这是美国政府首宗针对这种违法交易行为的刑事起诉。

上述判决或激励检方追查市场操纵案，并促使一些高频交易员审视自身策略。在这类策略中，一些交易有时会在下单后仅数毫秒的时间内就被执行或取消。

“上述判决可澄清人们所希望了解的，到底什么是幌骗，以及如何定义它，”Barnes & Thornburg专攻白领犯罪的律师Trace Schmeltz称。这家律所并不参与此案。

检方指控Panther Energy Trading的经营者Coscia于2011年在期货市场挂出大量买卖单，而事实上这些买卖单他从没有打算执行。检方称，他的目标是制造需求假象，诱使其他交易员入市，从而让自己从中获利。

Coscia的辩护律师Steven Peikin称，他对判决感到失望。

检方称，2011年时，Coscia在不到三个月的时间里通过幌骗手法非法获利140万美元。

本案审理进行了七天，芝加哥的陪审团判决Coscia涉及商品交易欺诈的罪状有六项，涉及幌骗的罪状有四项。

涉及商品交易欺诈的每一条罪状最高可判25年监禁及250,000美元罚金。涉及幌骗的每一条罪状最高可判10年监禁及100万美元罚金。