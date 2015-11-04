企业并购：Mylan对Perrigo的敌意收购获美国反垄断机构有条件批准

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透华盛顿11月3日 - 美国联邦贸易委员会(FTC)周二表示，荷兰Mylan 对爱尔兰非专利药生产商Perrigo 发出的敌意收购获美国反垄断批准，但条件是前者需出售七种药品给Alvogen Group。
Mylan在4月向Perrigo发出的收购提议遭到拒绝，随即在9月转为敌意收购。Perrigo股东接受报价的截止期限为11月13日。根据爱尔兰法律，Mylan需要掌握80%的股东投票权才能掌控Perrigo。
Perrigo执行长Joseph Papa在周二致信股东重申他对这宗交易的反对立场，称报价“严重偏低”并指责Mylan“在公司治理方面行为差劲”。
Mylan执行董事长Robert Coury周二再度表示，他非常有信心Perrigo股东会站在Mylan一边。“我们很高兴得到FTC的批准，现在我们对Perrigo的收购已经不再有限制，只除了最后一步，而这完全取决于Perrigo股东。”(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
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