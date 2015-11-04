企业并购：Mylan对Perrigo的敌意收购获美国反垄断机构有条件批准

路透华盛顿11月3日 - 美国联邦贸易委员会(FTC)周二表示，荷兰Mylan 对爱尔兰非专利药生产商Perrigo 发出的敌意收购获美国反垄断批准，但条件是前者需出售七种药品给Alvogen Group。

Mylan在4月向Perrigo发出的收购提议遭到拒绝，随即在9月转为敌意收购。Perrigo股东接受报价的截止期限为11月13日。根据爱尔兰法律，Mylan需要掌握80%的股东投票权才能掌控Perrigo。

Perrigo执行长Joseph Papa在周二致信股东重申他对这宗交易的反对立场，称报价“严重偏低”并指责Mylan“在公司治理方面行为差劲”。

Mylan执行董事长Robert Coury周二再度表示，他非常有信心Perrigo股东会站在Mylan一边。“我们很高兴得到FTC的批准，现在我们对Perrigo的收购已经不再有限制，只除了最后一步，而这完全取决于Perrigo股东。”(完)