希腊政经：改革已见进展，仍有问题待解决--欧盟高官莫斯可维西

路透雅典11月3日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周二表示，希腊在改革方面已出现进展迹象，但在与雅典方面的讨论中还需要解决“三四个”问题。

目前正在访问希腊的莫斯可维西并未指出是哪些问题，但据外界所知，在如何解决拖累银行业的不良贷款以及寻找额外财政收入来源等问题上，希腊与债权人意见相左。

这些争议影响到希腊取得一笔30亿欧元的援助资金，这是第一期260亿欧元金援中尚未拨付的款项。希腊接受纾困的总金额高达860亿欧元。

“我可以确定还有三四个问题有待讨论，”莫斯可维西在与希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)会谈后表示，“在妥协的精神之下，我们有信心欧元集团周一的会议将取得成功。”他指的是欧元区财长的一次会议，会中将讨论希腊是否符合得到剩余援助资金的条件。

这30亿欧元援助款中，有20亿取决于雅典方面是否确定一项机制，以解决不良贷款问题，这主要会影响到抵押贷款持有人。另外一点是希腊如何寻找3亿欧元的财政收入来源，希腊原打算通过对私人办教育征税来款筹措，但之后语焉不详。