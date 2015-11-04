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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 11:19 BJT

韩国金融市场：中国服务业活动回暖推动韩元走高，韩股亦上涨

现代汽车 涨1%，该汽车生产商周三称，将推出名为Genesis的全球性新高端汽车品牌。

炼油商SK Innovation CO Ltd 和S-Oil Corp 分别涨3.0%和1.3%，周三油价在淡静交投环境下走软。

接近中午时外资卖超224亿韩元(1,984万美元)韩股，给股指造成压力。

韩国三年期公债12月合约 下滑0.06点，报109.51。

0236GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,129.3 1,133.1

日圆/韩元 9.3076/147 9.3237

韩国公债期货 * 109.51 109.57

韩国综合股价指数 2,053.52 2,048.40

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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法股CAC-40指数 (编译 王颖/李爽/刘秀红；审校 白云/王洋/张若琪)

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