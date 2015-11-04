韩国金融市场：中国服务业活动回暖推动韩元走高，韩股亦上涨

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
现代汽车 涨1%，该汽车生产商周三称，将推出名为Genesis的全球性新高端汽车品牌。
炼油商SK Innovation CO Ltd 和S-Oil Corp 分别涨3.0%和1.3%，周三油价在淡静交投环境下走软。
接近中午时外资卖超224亿韩元(1,984万美元)韩股，给股指造成压力。
韩国三年期公债12月合约 下滑0.06点，报109.51。
0236GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,129.3 1,133.1
日圆/韩元 9.3076/147 9.3237
韩国公债期货 * 109.51 109.57
韩国综合股价指数 2,053.52 2,048.40
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译 王颖/李爽/刘秀红；审校 白云/王洋/张若琪)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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