台湾货币市场：短率仍贴紧低位，拆借需求疲弱仅以到期续作为主

* 短率依旧贴紧低位

* 市场拆借需求疲弱

* 短票、RP利率皆靠向低档

记者 詹静宜

路透台北11月4日 - 台湾银行间短率周三仍贴紧低位。资金调度人员指出，新提存期今日正式展开，银行间在期初倾向采取负数操作，但市场拆借需求疲弱，仅以到期续作为主，让银行负数操作实属不易，短率持续徘徊低档。

他们表示，目前央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金的力道仍显不足，致周二单日银行间超额准备突破700亿台币，整体银行间累积超额准备也高达逾9,500亿台币，资金情势依旧偏滥，带动便宜资金满溢。

〞没人要钱，怎么负数操作。〞一位大型金融机构资调人员说。

此外，资调人士认为，不仅市场拆入需求寥寥可数，短票券源缺乏也明显供不应求，银行间资金去化管道难寻，致银行资金水位高涨，短率只能贴近在央行设定的铁板区。

本地时间12:05时 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.362 32.625

台湾加权股价指数<.TWII 8,848.97 8,713.19 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.299% 0.300% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.270-0.320% 0.270-0.330%

--一周拆款利率区间 0.300-0.380% 0.300-0.380%

**短票利率趋跌**

短票市场方面，大型票券资调人士表示，月初发票量低迷，又有大型寿险端急于消化过剩资金，压低30天期短票成交在0.38%以抢进足够票源，有票券商率先预告明天跟银行的短票交投将向下测试0.39%。

〞若有人开第一枪，一定跟进，不然就浪费子弹了。〞一位大型票券交易员说。

另位大型票券资金调度员也提及，目前票量根本无法满足市场强劲的需求，且央行冲销力道减弱有意引导利率走降，短票利率料将续探低位。

今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.40%，上日亦同；60天期、90天期短票利率主要成交在0.41%和0.42%，上日亦为0.41%及0.42%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.395%，正式跌破0.40%，前日则为0.405%；上日成交量38.1亿台币，前日70.08亿台币。

今日央行存单到期金额为2,332.5亿台币，存单发行金额稍晚公布。周四存单到期金额2,431.50亿台币，周五为38亿。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为735亿台币，累积超额准备9,575亿台币、加计前期1%的超额准备达1兆(万亿)1,305亿台币。

**RP利率靠向低位**

RP利率方面，交易员表示，目前寿险及投信端要券需求强劲，连库存量都快被清空，券源明显供不应求，短线RP利率交投续靠向低位，并有票券商今日调降公司债RP利率2个基点，并预告明日再降1-2个基点。

他们指出，最近市场欠缺交割因子，资金又过于宽松，证券商RP成交利率续处区间低位，但利率调降速度过快，客户端抗拒氛围略浓，反观票券商则是持续调降RP利率，其中以较受市场青睐的公司债RP利率降幅较多。

〞早上电话接不完，快被钱塞爆了。〞一位大型票券商交易员说。

今日证券商10天期公债的附买回利率大致持平上日，主要成交在0.40-0.41%，少数成交在0.42%；10天期以上公司债RP主要成交在0.50-0.51%，少数成交在0.52%。