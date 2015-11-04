台湾债市：10年券殖利率收创一个半月新高，短线难脱区间整理格局

* 10年券殖利率收连五升，续创一个半月新高 * 五年券104/13期殖利率收跌，终止连四日升 * 明日10年104/12R殖利率区间暂看1.21-1.23% 路透台北11月4日 - 台湾10年期公债104/12R 殖利率周三连五日收升，续 创一个半月新高；交易员指出，因美债殖利率上扬，加上台股持续走涨，吸资金涌往股市， 带动殖利率震荡走升，料短线难脱区间整理格局。 他们指出，近日随10年券殖利率弹至1.22%即吸引大型金融机构买盘涌入，带动券商及 银行偏多操作，早盘殖利率一度反转走跌。 〞殖利率打上来实质买盘还是满强的，10年券在1.22%到1.25%就有人进来拿了。〞一位 大型证券商交易员说。 一大型商银交易员则称，由于市场担心12月美国FED将升息，短线多方追价力道稍嫌不 足，采取防守型操作策略。 在五年券方面，因央行周二标售364天期定存单利率创历史新低，显示市场资金浮滥， 为消化过剩资金银行续拥五年券，今天殖利率终止连四升。 台湾股市周三收涨1.65%并创三个月新高。分析师表示，受国际股市续扬及两岸领导人 将会面等消息激励，今天台股指数收盘站上8,800点，成交值突破千亿台币，料这波反弹有 望挑战9,000点大关。 台湾央行周二标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.389%；该结果略 低于市场预期的0.39-0.40%，并较前次标售均标0.417%降2.8个基点，为连13次走低，并创 下历史新低纪录。 今日10年券104/12R殖利率收在1.2188%，续创10年券殖利率收盘一个半月新高，此前收 盘高位为9月17日的1.2551%。 交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.78-0.81%；10年公债104/12R期则 在1.21-1.23%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.40 0.7970% 0.7850-0.7970% 23.00 10 104/12R +0.03 1.2188% 1.2090-1.2275% 50.00 本周余日国际重要经济数据和事件有： 11月4日(三)：美联储主席叶伦面向美国众议院金融服务委员会就联储在银行监管方面 的行动和计划作证词陈述；费城联邦储备银行总裁哈克发表讲话；美国联邦储备理事会副主 席费舍尔发表演说。 11月5日(四)：台湾主计总处公布10月消费者物价指数；台湾央行公布10月底外汇存底 ；费城联邦储备银行总裁哈克在全球合作中心“西半球能源相互依存”活动致辞；美国芝加 哥联邦储备银行总裁埃文斯在第18届国际银行业年会上致辞；美国亚特兰大联邦储备银行总 裁洛克哈特在联合央行会议上发表讲话；英国央行总裁卡尼发表讲话；英国央行发表季度通 胀报告、宣布利率决定、并发布议息会议记录；欧盟执委会发布对28个欧盟成员国的经济预 期。 11月6日(五)：美国非农就业数据；美国联邦储备理事会理事布雷纳德出席国际货币基 金组织会议前夕的“经济论坛。 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.8325 10 104/12 1.2100 5 104/13 0.7970 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 林高丽)